Жил Симон изхвърли Гришо от Монте Карло
Жил Симон изхвърли Григор Димитров от турнира в Монте Карло. Най-добрата ни ракета загуби двубоя си от втория кръг на надпреварата с 4:6, 3:6. Така ф...
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Жил Симон изхвърли Григор Димитров от турнира в Монте Карло. Най-добрата ни ракета загуби двубоя си от втория кръг на надпреварата с 4:6, 3:6. Така ф...
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров излиза срещу Жил Симон в среща от втория кръг на Мастърса в Монте Карло. Нашият загуби първия сет...
Ракета номер 1 на тениса Григор Димитров победи Жил Симон в първия си мач на сингъл на турнира в Бризбейн. Българинът се наложи с 6:3, 7:6/10/. Това б...