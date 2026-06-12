Изненада! Ето го смелчакът, озъбил се на Велико Желев
Чудят се как е събрал смелост да атакува
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Чудят се как е събрал смелост да атакува
Каква мярка ще бъде приложена
Коментар на проф. Николай Овчаров
Михаил Желев си отиде на 77 години
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София. Диалогичността на Желю Желев беше нещо ключово, търпението и скромността му. Така Симеон Сакскобургготски отговори на въпроса кой от примерите...