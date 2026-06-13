Голям проблем за световна кинозвезда
Какво е състоянието на този известен актьор?
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Какво е състоянието на този известен актьор?
Делото се отнася до мрежа за трафик на хора и трафик на малолетни, като групата е действала в чужбина
Актьорът се завръща у нас за снимките на "Непобедимите"
Птичето е заснето в поза, която напомня прочутата сцена с шпагата между двата камиона
Бианка Брий, 25-годишната дъщеря на Жан-Клод ван Дам, се похвали, че може да бъде толкова корава, колкото баща си. Наследницата разби интернет с нови...
Съпругата на актьорът Жан-Клод ван Дам е подала молба за развод преди седмица. Двамата са разделени от месеци, според близки до семейството, но едва с...
Патрик Суейзи пръв дал автограф на д-р Стоичков, Бандерас търпеливо чакал за прием Доктор Ивайло Стоичков се е срещал с почти всички чужди звезди, ко...