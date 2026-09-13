Габрово иска бъдеще без въглеродни емисии
Един от първите градове в Европа, заявили своята амбиция да станат климатично неутрални
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Един от първите градове в Европа, заявили своята амбиция да станат климатично неутрални
Над 16.5 млн опаковки са върнати за рециклиране от машините на ритейлъра за 1 година
Общината разработи десетгодишен план за екологично развитие на столицата
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Стара Загора. Градът на липите за втори път получи наградата "Зелен град" от Националната кампания "Зелена България", финансирана от оперативна програ...