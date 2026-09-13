Как кравите станаха зебри. Един уникален експеримент
Мухите бягат от раираната окраска
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Мухите бягат от раираната окраска
Пътната безопасност за деца и ученици е ключова
Ротари клуб София Капитал даде старт на инициативата си да подпомогне пешеходната инфраструктура в района на Самоковско шосе. Това стана след благотво...
Засилени полицейски проверки се провеждат около училищата и детските градини у нас. Служители на Пътната полиция проверяват състоянието на пешеходните...
Маркировката върху пешеходните пътеки ще бъде подновена в цялата страна. Много от тях са избледнели. Проблемът е особено сериозен в София, където пеше...
Благоевград. По нареждане на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов в началото на септември ще бъдат обновени пешеходните пътеки в близост до уче...
Лос Анджелис. Биолози от Калифорнийския университет откриха, защо зебрите са раирани. Досега учените имаха различни предположения за появата на белите...