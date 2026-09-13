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Нови зебри за пешеходците

Нови зебри за пешеходците

Маркировката върху пешеходните пътеки ще бъде подновена в цялата страна. Много от тях са избледнели. Проблемът е особено сериозен в София, където пеше...

18 април | 17:05
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