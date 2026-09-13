Русия: Стартът на "Северен поток 2" зависи от здравия разум на ЕС
Ако сертифицирането бъде ускорено, газовите доставки ще бъдат осигурени до зимата
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Ако сертифицирането бъде ускорено, газовите доставки ще бъдат осигурени до зимата
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Никога не се надценявайте в планината и избягвайте да карате извън обработените писти