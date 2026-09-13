Бакалов: Човешка грешка е последната версия за взрива в Горни Лом
София. "Човешка грешка е последната версия за взрива в завода "Миджур" в с. Горни Лом", заяви министърът на вътрешните работи в служебния кабинет Йорд...
Следете всички новини, анализи и коментари за Завод Миджур. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. "Човешка грешка е последната версия за взрива в завода "Миджур" в с. Горни Лом", заяви министърът на вътрешните работи в служебния кабинет Йорд...
Видин. Близките на 14 от загиналите при взрива в завода за боеприпаси в село Горни Лом ще получат обезщетение от застраховките им, съобщи кметът на об...
"В най-скоро време ще бъдат издадени смъртни актове на загиналите при взрива в завода за боеприпаси в Горни Лом", съобщи кметът на селото Илиян Михайл...
Видин. Видинската митрополия отговори на въпросите, които през последните дни задават близките на загиналите при взрива в завода за боеприпаси в село...
Горни Лом. Военнослужещи от модула за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от военно формирование 28 880 – Белене днес,...