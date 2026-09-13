Версия: Атентатите в Брюксел планирани в Атина
Терористичните атаки от миналата седмица срещу летището „Завентем" в Брюксел и метростанцията „Маалбек" вероятно са били планирани в гръцката столица...
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Терористичните атаки от миналата седмица срещу летището „Завентем" в Брюксел и метростанцията „Маалбек" вероятно са били планирани в гръцката столица...
Летище София отменя предвидените полети до и от летище „Завентем" в Белгия на 24 март (четвъртък), изпълнявани от авиокомпания България Ер. Това съобщ...
Летище „Завентем" в Брюксел ще остане затворено и на 24 март. Това предаде ТАСС, позовавайки се на управата. „През целия ден летището ще бъде закрито...