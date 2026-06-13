11,5 г. затвор за син, убил майка си със затварачка за буркани
Сливенският окръжен съд постанови ефективна присъда от 11 години и половина затвор за 45-годишния Йордан И. от град Шивачево. Присъдата се дава за уби...
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Сливенският окръжен съд постанови ефективна присъда от 11 години и половина затвор за 45-годишния Йордан И. от град Шивачево. Присъдата се дава за уби...