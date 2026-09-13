Еколози спасиха пет изчезващи животни
Освен тях, експертите са се погрижили и за още 4 диви птици.
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Освен тях, експертите са се погрижили и за още 4 диви птици.
Сред тях има папагали сив Жако, пъстра розела, малко скално Жако,ловен сокол, сокол скитник, игуани, маймуни и др.
Туристическото дружество в Кюстендил запозна ученици със защитените растения и животни в региона. Пред възпитаници на V ОУ "Христо Ботев" и Природома...