Гешев: Предложените законопроекти ще застрашат защитени свидетели
Това не е юридическа реформа, а юридическа катастрофа, за която цената ще платят българските граждани, каза главният прокурор
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Това не е юридическа реформа, а юридическа катастрофа, за която цената ще платят българските граждани, каза главният прокурор
Народното събрание ратифицира Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на България на свиде...