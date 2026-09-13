Смърт при жестока палестинска атака срещу еврейско селище
Трима въоръжени нападатели откриха огън с автоматично оръжие
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Трима въоръжени нападатели откриха огън с автоматично оръжие
Благоевград. Село Обидим в Пирин планина се превърна в интернационално селище през последните години. Впечатлени от красотата на природата и гостопри...
Тел Авив. Израелското правителство реши да построи ограда на границата с Йордания, твърди правителствен доклад, който разгневи палестинците преди раз...
Йерусалим. Израел даде разрешение за строежа на 942 нови жилища в селища по Западния бряг в навечерието на мирните преговори с палестинците, предадо...