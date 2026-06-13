Защо Стрелча липсва в "Записките..."
Местни първенци бият и прогонват Захари Стоянов, твърди легендата Люта зима е сковала Балкана в последния ден на 1877 година. Стрелча вече е срината...
Следете всички новини, анализи и коментари за "записките...". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Местни първенци бият и прогонват Захари Стоянов, твърди легендата Люта зима е сковала Балкана в последния ден на 1877 година. Стрелча вече е срината...