Леден удар. Термометрите замръзнаха
НИМХ обяви жълт код за студено време в цялата страна
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НИМХ обяви жълт код за студено време в цялата страна
Темпът на нарастване на бюджетните разходите значително изпреварва този на приходите, изтъкват от Асоциацията
От Белия дом отказаха да коментират поведението на Байдън
Истинска атракция за туристите
С правилните знания и подход, можете да предотвратите или решите проблема
Рекордни минусови температури в Мадрид
На този ден традицията повелява след ритуалното кръщаване на водата, свещеникът да хвърли кръста в реката или в морето, където насъбралите се мъже да...
Реколтата от кайсии тази година ще бъде изключително слаба заради измръзване на овошките през зимата и сланите на пролет. Това каза пред "Стандарт" пр...
Как компот от праскови замръзва за секунди? Зрителка на Нова телевизия сама си направи експеримент и показа видеото. Само секунди след като изнася ко...
"Софийска вода" АД напомня, че с рязкото понижаване на температурите е необходимо да се обезопасят срещу замръзване ВиК инсталациите в имотите. В сгра...
„Софийска вода” АД напомня на клиентите си, че поради трайно продължилото застудяване е необходимо да осигурят ВиК инсталациите и водомерните шахти в...
София. Продавано по столични бензиностанции дизелово гориво започва да замръзва още при минус 13 - минус 15 градуса, показа експеримент на "Нова ТВ"....