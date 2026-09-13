Освободиха заместник-министър на околната среда и водите
Емилия Тончева е юрист с магистърска степен по екология и опазване на околната среда
Следете всички новини, анализи и коментари за Заместник Министър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Емилия Тончева е юрист с магистърска степен по екология и опазване на околната среда
Експерти допускат мястото на уволнения Антон Павлов да остане вакантно Още поне седмица премиерът Бойко Борисов ще решава кой да назначи за зам.-енер...
София. Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов за заместник-министър на енергетиката е назначен Жечо Станков, информират от пресцентъра на...
Мобилни екипи ще се грижат за възрастните хора вкъщи, казва Лазар Лазаров