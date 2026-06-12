Стоев закри тренировките на "Левски"
"Левски" ще проведе две закрити тренировки преди 1/4-финалната среща за Купата на България срещу Хасково в събота, 21.02, информират от клуба. Днес,...
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"Левски" ще проведе две закрити тренировки преди 1/4-финалната среща за Купата на България срещу Хасково в събота, 21.02, информират от клуба. Днес,...