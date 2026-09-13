Чужди инвеститори си купуват гражданство за 1 милион
Депуттаите отхвърлиха идеята да станеш българин срещу имот от 600 000 лева
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Депуттаите отхвърлиха идеята да станеш българин срещу имот от 600 000 лева
София. Българско гражданство ще се дава срещу купуване на имот за 600 000 лв. Това предвижда промяна в закона за насърчаване на инвестициите, която об...
До 6 месеца решават какви ще бъдат стимулите за инвестиции в култура