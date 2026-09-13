Поредно земетресение разклати съседите
Няма данни за пострадали или нанесени щети
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Няма данни за пострадали или нанесени щети
Не се съобщава за ранени или щети
Районът е с висока сеизмичност
Името на плажната ивица, някога наричана Ай Йоргос, означава „корабокрушение“
Силата му е 4,5 по Рихтер, а дълбочината 8 км
Българска туроператорска фирма е пратила нашенци на бостан вместо на плаж.Такава е била почивката на 26 души до красивия остров на костенурките в Гърц...
Земетресение с магнитуд от 4,6 по Рихтер разтресе Закинтос. То е регистрирано в 08:16 часа в морската зона югозападно от острова, се казва в официално...
Атинта. Мащабен пожар се е разразил на остров Закинтос в Йонийско море. Самолети, хеликоптери и части на армията са се включихли в гасенето на огнена...