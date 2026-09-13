Актьорът Михаил Петров ще наследи проф. Вучков
Между двамата братя обаче съществуваше жестока и непримирима вражда
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Между двамата братя обаче съществуваше жестока и непримирима вражда
След кончината й той започва бавно да се срива
Критикът издъхна във ВМА след инфаркт
София. Легендата в родната журналистика - проф. Юлиан Вучков, се връща в тв ефира. Всяка вторник вечер от 20 до 22,30 часа той ще води предаването си...