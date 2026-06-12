Възрастен мъж се удави в язовир "Доспат"
Възрастен мъж от Доспат е намерен удавен във водите на язовира. Вчера следобед е подаден сигнал в полицията, че в района на водоема са открити лични д...
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Възрастен мъж от Доспат е намерен удавен във водите на язовира. Вчера следобед е подаден сигнал в полицията, че в района на водоема са открити лични д...
Смолян. Мъртва риба е открита в язовир "Доспат". В тази връзка експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ в Смолян, на Изпълнит...