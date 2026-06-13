Снимката на Ясен ще се бори за $5000 в Лондон
Не му провървяло в ските на Боровец и щракнал кадъра, който плени света Студентът по медицина мечтае да стане ортопед и да пътешества с фотоапарата...
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Не му провървяло в ските на Боровец и щракнал кадъра, който плени света Студентът по медицина мечтае да стане ортопед и да пътешества с фотоапарата...
Българинът Ясен Георгиев спечели категория в изключително престижен фотоконкурс. Неговата снимка покори раздел "Туризъм" от тазгодишното издание на So...