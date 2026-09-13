Топ кандидати се оттеглят от вота за лидер на БСП
Красимир Янков и Валери Жаблянов обвиниха организаторите на вота, че работят за Нинова
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Красимир Янков и Валери Жаблянов обвиниха организаторите на вота, че работят за Нинова
БСП има нагласа да управлява, като сме набелязали четири приоритета за новия мандат, каза водачът на листата на „БСП – лява България" Бургас. Недейте...
София. 52 хиляди работни места са разкрити само за първите 4 месеца на 2014 година. Това обяви заместник-социалният министър Росица Янкова пред БНР....