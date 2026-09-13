Ето кога ще трябва да вадим якетата
Времето е идеално за море, каза климатологът проф. Рачев
Следете всички новини, анализи и коментари за Якета. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Времето е идеално за море, каза климатологът проф. Рачев
Тази сутрин столичният бул. "Витоша" осъмна по необичаен начин. Якета без притежател окичиха дърветата по известния булевард в търсене на техния следв...
София. 45-годишен македонец заедно с 39-годишен софиянец бяха спипани от органите на реда след серия от кражби на якета и палта в столичните заведения...