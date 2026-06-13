За всяка важна минута: пролетна селекция на смартчасовници Huawei в Yettel
Моделите Watch GT 5, GT 5 Pro и Watch Ultimate Green – на още по-добри цени в цялата търговска мрежа на Yettel и с безплатна доставка при онлайн поръч...
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Моделите Watch GT 5, GT 5 Pro и Watch Ultimate Green – на още по-добри цени в цялата търговска мрежа на Yettel и с безплатна доставка при онлайн поръч...