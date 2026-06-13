Чували ли сте за Второто Баташко клане? Една смразяваща история излиза на бял свят
Чували ли сте за църквата в град Българово? Малка църква край Бургас, която пази историята за над 400 християни - мъже, жени и деца, изгубили живота...
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Чували ли сте за църквата в град Българово? Малка църква край Бургас, която пази историята за над 400 християни - мъже, жени и деца, изгубили живота...