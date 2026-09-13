72 600 българи са на временна работа
Социалният министър очаква наесен вълна от безработни
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Социалният министър очаква наесен вълна от безработни
20% от временно наетите работници по различни програми остават за постоянно на работа. Това показва проучване на Агенцията по заетостта. Една от най-...
София. Средствата по Националния план за действие по заетостта да се увеличат с 31 млн. лв. до края на годината, при минимална работна заплата от 340...