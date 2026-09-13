Нов лифт ще вози скиори от Шилигарника до Тодорка
Зимният курорт Банско ще посрещне туристите с обновен лифт, който ще вози скиорите от Шилигарника до връх Тодорка. С новото съоръжение ще се реши про...
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Зимният курорт Банско ще посрещне туристите с обновен лифт, който ще вози скиорите от Шилигарника до връх Тодорка. С новото съоръжение ще се реши про...
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Папа Франциск повози две момчета след генералната си аудиенция в сряда на площад "Свети Петър", съобщи в. "Дейли мейл". Както обикновено, след молитв...