Хари и Меган се разделят (от восък!)
Восъчните им фигури ще са в отделни групи от хора, според стила и произхода им
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Восъчните им фигури ще са в отделни групи от хора, според стила и произхода им
В Деня на труда 1 май социализмът оживява в единствения в света и уникален Ретро музей, където десетки хиляди експонати и артефакти връщат времето наз...