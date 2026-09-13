Волейболните ни национали с нова загуба от Сърбия
София. Националният отбор на България загуби от Сърбия с 2:3 (18:25, 21:25, 25:20, 25:22, 11:15) в оспорван мач, игран в зала Арена Армеец. В първия...
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София. Националният отбор на България загуби от Сърбия с 2:3 (18:25, 21:25, 25:20, 25:22, 11:15) в оспорван мач, игран в зала Арена Армеец. В първия...
София. Мис България Нанси Карабойчева посрещна на летище София младежките волейболни национали, които се класираха на 4-то място на световното първенс...
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