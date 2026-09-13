Пускат за продажба 8 военни имота
Правителството даде съгласието си министърът на отбраната да извърши продажба на осем имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и...
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Правителството даде съгласието си министърът на отбраната да извърши продажба на осем имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и...
София. Пет военни имота, 4 от които край морето, ще бъдат продадени на търг. Правителството разреши на Министерството на отбраната продажбата им, пора...
София. Правителството отне от Министерството на отбраната управлението върху два имота и го предостави на Министерството на културата на заседанието н...