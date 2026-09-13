Военни части вкарват в режим Франция
Има тревога за най-високо ниво на терористична заплаха
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Има тревога за най-високо ниво на терористична заплаха
Заявлението дойде от Вашингтон, където външният министър Захариева е на среща на НАТО
Стрелба по детска градина "Калина" в Стара Загора изправи накрак военните. Изстрелите са проехтели около 10 ч сутринта, а след подаден сигнал на 112 о...
Над 300 жители на Мокрен, Сунгурларе, Ичера и Котел получиха специализирани медицински услуги от членове на 194-та инженерна бригада и 253-та военнопо...
Правителството на Германия ще приключи през следващите месеци мисията на бундесвера в южна Турция и ще изведе оттам своите зенитно-ракетни комплекси "...