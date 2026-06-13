Вето: Радев не иска цивилен шеф на военното разузнаване
Създава се риск от нарушаване на принципите на централизираното управление и контрол
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Създава се риск от нарушаване на принципите на централизираното управление и контрол
Най-спорно за него се оказа назначаването на нов шеф на Военна информация
Той преминава на работа в самото министерство на отбраната
Бившият депутат от СДС и екс служебен вътрешен министър Йордан Бакалов ще оглави до седмица военното разузнаване - служба "Военна информация". Това съ...
Депутатите от различните групи не одобряват кандидатурата на вътрешния министър в кабинета "Близнашки" Йордан Бакалов за директор на служба "Военна ин...
Със своя заповед от днес, 9 март, министърът на отбраната Николай Ненчев освободи от длъжност директора на служба „Военна информация" Веселин Иванов....