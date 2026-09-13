Фурор! Историческо класиране за България
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Отборът на Сърбия спечели Купа „Диана" в 36-ото издание на възстановения международен турнир по водна топка за юноши (16 г.). Комшиите, които са актуа...
Мачовете от възстановения международен турнир по водна топка за Купа „Диана" ще се играят с нова измерителна уредба и на ново игрище, закупени от Наци...
София. Четири мъжки отбора ще играят водна топка на първия международен турнир „Иван Славков". Организаторите на състезанието от Обединените спортни...
София. Новата инициатива "Sport for healthy and active generation" на екипа на СКВТ ""Локомотив - Никола Нанов" има амбицията да насърчава масовия спо...