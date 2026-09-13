Град Раковски с пречиствателна станция до 10 месеца
Раковски. Община Раковски обяви напредък по мащабния интегриран воден проект на града за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализаци...
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Раковски. Община Раковски обяви напредък по мащабния интегриран воден проект на града за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализаци...
Стара Загора. Официално стартира още един обект на интергрирания воден проект на областния град - отливен канал на дъждопреливник. Първата копка бе на...
Стара Загора. Официално стартира стартира интегрирания воден проект на областния град. Той е на обща стойност над 40 млн. лв., като повече от 31 млн....
Стара Загора. Стартира най-мащабният европроект в региона - за изграждане, рехабилитация и модернизиране на близо 30 км. ВиК-мрежа в няоколко квартала...
Стара Загора. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, заяви при посещението си в Стара Загора, че няма превишаване на нормите на вредни...