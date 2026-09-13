Обрат на матурите! Вълкосел би по математика големите градове
Малки училища в страната раждат таланти
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Малки училища в страната раждат таланти
Правоспособен мотоциклетист удари непълнолетно дете на велосипед. Пътният инцидент станала привечер в сатовчанското село Вълкосел. На улица „Хан Аспар...
Ученичката Емине Шаматарева продължава да ходи забрадена в СОУ „Христо Ботев" в сатовчанското село Вълкосел въпреки решението на Административен съд –...
Емине отказала да бъде преместена в духовно училище в Момчилград Деветокласничка заведе дело в Административен съд – Благоевград срещу опита да бъде...
В Лъжница учениците не влязоха в школото
Благоевград. 43-годишен мъж метна въжето на шията си и увисна на бесилото в дома си в сатовчанското село Вълкосел. Безжизненото тяло на Асан Калфов е...
Благоевград. Съселянин в нужда се познава. Това разбраха Рушан Келешев, брат му и сестра му от сатовчанското село Вълкосел. В сряда голям пожар изпеп...