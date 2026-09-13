Дете на 8 бере душа, прегази го влекач
Пострадалото дете е настанено за лечение в УМБАЛ–Бургас
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Пострадалото дете е настанено за лечение в УМБАЛ–Бургас
Влекач с кран е отнесъл рибарско селище във Варна малко след 9 часа днес, съобщи "Дарик", позовавайки се на пресцентъра на полицията. Инцидентът е ста...
Благоевград. Тежка катастрофа между влекач и пикап край Благоевград. Инцидентът за малко да взриви метан станция, съобщи БГНЕС. Влекач "Мерцедес", к...
Ловеч. Запалил се е тежкотоварен камион влекач на пътя София - Варна край ловешкото село Малиново, съобщиха от областната дирекция на полицията в Лове...