Пенчев: Случващото се в момента няма нищо общо със съдебната реформа
Националният омбудсман Константин Пенчев заяви в ефира на Нова телевизия, че "случващото се в момента няма нищо общо със съдебната реформа". Той напра...
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Националният омбудсман Константин Пенчев заяви в ефира на Нова телевизия, че "случващото се в момента няма нищо общо със съдебната реформа". Той напра...
Висшият съдебен съвет гласува единодушно отстраняването от длъжност на председателя на Софийския градски съд Владимира Янева. Тя бе поканена да се яви...