Тушираха Дубов в малкия финал в Рио
Българският борец Владимир Дубов бе туширан от азера Хаджи Алиев в малкия финал на категория до 57 кг на олимпиадата в Рио. Както и в полуфинала сутри...
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Българският борец Владимир Дубов бе туширан от азера Хаджи Алиев в малкия финал на категория до 57 кг на олимпиадата в Рио. Както и в полуфинала сутри...
Грузинският борец Владимир Хинчегашвили (Грузия), настоящ световен шампион спря Владимир Дубов по пътя му към финала в категория до 57 кг на олимпиада...
Владимир Дубов и Елица Янкова донесоха още две олимпийски квоти за игрите Рио 2016. На квалификационния турнир в Зренянин, Сърбия и двамата стигнаха ф...
Свободнякът Владимир Дубов спечели първи медал при мъжете за България на Световното първенство по борба в Лас Вегас. В категория до 61 кг. той взе бро...
Световният шампион Мишо Ганев се върна след 1 година Владимир Дубов спечели сребърен медал от турнира Голдън Гран При по свободна борба в Баку. На фи...
След 5 години Дубов дочака своята "сребърна" 2013-та в борбата
Будапеща. Владимир Дубов спечели сребро на Световното първенство по борба, свободен стил, което се провежда в Будапеща, Унгария. На финала в категория...