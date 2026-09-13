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Вижте двата проекта на касата

Вижте двата проекта на касата

Разделянето на основния пакет за болнично лечение на здравната каса беше един от ключовите инструменти за реформата в сектора. Най-накрая екипът на зд...

05 октомври | 15:49
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