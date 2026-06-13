Лейди Гага и Винс Вон с ледено гмуркане (ВИДЕО)
Поп изпълнителката Лейди Гага и годеникът й Тейлър Кини се гмурнаха в ледените води на езерото Мичиган в Чикаго с благотворителна цел, пише "Дейли Мей...
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Поп изпълнителката Лейди Гага и годеникът й Тейлър Кини се гмурнаха в ледените води на езерото Мичиган в Чикаго с благотворителна цел, пише "Дейли Мей...