Българска кръв тупти във Виктор в Ню Йорк
Талантливото момче мечтае по-често да се връща в родината на майка си Иска да стане рок звезда и да възроди Трън с къщи и туристи Аз съм роден в А...
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Талантливото момче мечтае по-често да се връща в родината на майка си Иска да стане рок звезда и да възроди Трън с къщи и туристи Аз съм роден в А...
Осемгодишният US музикант Виктор Велинов става почетен гражданин на Трън. Предложението ще бъде разгледано от местния Общински съвет в сряда. Детето н...
8-годишното българче от Ню Йорк с песен на българските деца по света Трънчани приеха осемгодишното българче от Ню Йорк Виктор като почетен гражданин...
"България за мен е като един . . ., като при Бог, ама на Земята". Това споделя пред Нова тв 8-годишният Виктор Велинов, който живее в САЩ. Момченцето,...