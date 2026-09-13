Всичко за Виелица

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Пускат парното в руски град

Пускат парното в руски град

Снежна виелица посред лято се разрази в северния руски град Воркута. Жителите са в паника, защото явлението не е харектерно за сезона. Кметството реши...

06 юли | 18:50
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Седмицата стартира с виелици

Седмицата стартира с виелици

Предимно облачно с преваляния от сняг ще бъде времето в първия ден от новата седмица. На места в Северна България ще има виелици. Там и в Източна Бълг...

08 февруари | 17:26
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Оцелявай трудно в Памир

Оцелявай трудно в Памир

Спасителят Райчо Тодоров разказва най-вълнуващите истории от планините Разярена като зарязана съпруга виелица се извила по пътя на група алпинисти къ...

18 януари | 8:05
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