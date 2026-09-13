Нова ледена виелица скова страната! Падат покриви на сгради /ОБНОВЕНА/
Сняг и ураганни ветрове на много места
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Сняг и ураганни ветрове на много места
Обявиха извънредно положение
Румъния затвори пристанищата си на Черно море заради виелица и силни ветрове. В това число влиза и главното пристанище на страната - Констанца, информ...
Снежна виелица посред лято се разрази в северния руски град Воркута. Жителите са в паника, защото явлението не е харектерно за сезона. Кметството реши...
Маските вървят от хиляда лева до 10 бона, а чановете тежат по 40 килаФестивалът в Ямбол събра 3000 българи, турци и македонци Ако си мислите, че в ге...
Предимно облачно с преваляния от сняг ще бъде времето в първия ден от новата седмица. На места в Северна България ще има виелици. Там и в Източна Бълг...
Спасителят Райчо Тодоров разказва най-вълнуващите истории от планините Разярена като зарязана съпруга виелица се извила по пътя на група алпинисти къ...
Бургас. Внезапна снежна виелица парализира Бургаско и само за два часа навя големи преспи сняг в планинските райони на областта. Най-тежка е ситуацият...
Тексас. Снежната виелица, която вилнее в западните и централни райони на САЩ взе още жертви, като броят им до момента е 13. Най-тежко е положението в...
Спасиха човек с инсулт, извлякоха от преспите закъсали чужденци