Борислав Цеков с уникален виц за Лена и процентите: Мафията ни слуша
Конституционалистът развесели мрежата
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Конституционалистът развесели мрежата
Разказа го д-р Мирослав Ненков
Получих сметката за ток. Мисля, че са ми таксували Слънчевата светлина, Божията светлина и Светлината в края на тунела...
Докато мъжът ми сглоби един гардероб:629 пъти ходих на майната си,184 пъти го духах,71 пъти си събирах багажа,15 пъти се разведох.Но така и не разбрах...
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