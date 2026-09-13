Великобритания въвежда нова мярка, засяга и българите
От следващата година платено разрешение ще се изисква от всички чужденци
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От следващата година платено разрешение ще се изисква от всички чужденци
Ето колко ще се плаща за влизане в страната
Турция настоява да отпадне входната пътна такса от 43 евро, която нейните камиони плащат при всяко влизане на българска територия. Искането е било пос...