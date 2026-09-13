Фамилия Аниели купи голяма вестникарска група
Става въпрос за групировката CIR
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Става въпрос за групировката CIR
Малко след 19:30 часа е. Жаркото слънце си взема довиждане със слънчогледовите ниви на китното село Гурково. Още малко по на запад небесният светилник...
Лондон. Разследват вестникарския бизнес на медийния магнат Рупърт Мърдок. Лондонската полиция работи активно по групата от издания, има подозрение, че...