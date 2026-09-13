Всичко за Вестникарска Група

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Баба Мита бае на вестник

Баба Мита бае на вестник

Малко след 19:30 часа е. Жаркото слънце си взема довиждане със слънчогледовите ниви на китното село Гурково. Още малко по на запад небесният светилник...

19 август | 22:05
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