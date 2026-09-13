Всичко за Велоалея

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Такси паркира на велоалея

Такси паркира на велоалея

Такси паркира без проблем на велоалея в столицата. За това сигнализира гражданин в социалната мрежа Фейсбук. "Точно в момента на Руски паметник... Сп...

08 април | 12:13
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Деца и майки искат велоалея

Деца и майки искат велоалея

Благоевград. Спортен празник организираха възпитаници на VI СОУ "Иван Вазов" в благоевградския квартал „Струмско" заедно със своите родители. Съботния...

18 май | 10:46
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