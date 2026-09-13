Шок във Варна! Велоалея пропадна, смачка коли
Причината за пропадането са обилните дъждове
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Причината за пропадането са обилните дъждове
Велоалеята ще бъде обвързана и с бъдещата метростанция при бул. "Шипченски проход"
Свещарската гробница е интересен туристически обект и потокът от посетители е почти непрекъснат
По трасетата на Зеления ринг ще има детски площадки, места за спорт и пешеходни връзки
Тя свързва бул. "Св.Димитър Солунски", ул. „Даме Груев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Св.св. Кирил и Методий“- до хотел Ален Мак“ и от улица „Марица“ до...
Такси паркира без проблем на велоалея в столицата. За това сигнализира гражданин в социалната мрежа Фейсбук. "Точно в момента на Руски паметник... Сп...
Започна заличаването на легендарното вече трасе на велоалеята в центъра на Плевен, с която градът се прочу предизборно. Дори Бойко Борисов я обяви за...
Нова велоалея ще свързва Бургас със Защитена местност "Пода". Маршрутът вече е трасиран и предстои полагането на асфалтово покритие. Новата велоалея е...
„Разработваме проект за превръщане на трасето на бившата жп линия от гара „Пионер" до 4-ти километър в паркова зона с велоалея". Tова каза Йорданка Фа...
Колоездачи от Перник ще протестират пред сградата на Общината днес. За пореден път те ще блокират с велосипедите си пешеходна пътека заради бавните те...
Пореден протест на велообществото в Перник, след като 2 години насам те настояват за велоалея по един от най-опасните булеварди в града. 6-километров...
Велоалея ще свързва селата Старо Оряхово, Ново Оряхово и Шкорпиловци с курортния комплекс „Шкорпиловци". Това са част от мерките, които предприема общ...
Колоездачи от Перник излизат на протест в неделя за доизграждане на велоалея в града. Любителите на вело спорта и придвижването с колело в миньорския...
Благоевград. Труп на мъж е открит на велоалея в ж.к. „Струмско" в Благоевград. Криминалисти извършват оглед на мястото, съобщава struma. bg. Мъжът е...
Благоевград. Паркът на Сандански е най-посещаваното място и от местните хора, и от туристите. В зелената зона на курортния град вече има нови кътове з...
София. Инцидентите с велосипедисти по софийските улици отчитат висок ръст, съобщиха от пресцентъра на МВР. Според данните на "Пътна полиция" - СДВР пъ...
Благоевград. Спортен празник организираха възпитаници на VI СОУ "Иван Вазов" в благоевградския квартал „Струмско" заедно със своите родители. Съботния...