Германският блян на българите
Последното проучване на "Отворено общество", и по-точно един от въпросите в анкетата "На коя страна искате да прилича България?", разби на пух и прах...
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Последното проучване на "Отворено общество", и по-точно един от въпросите в анкетата "На коя страна искате да прилича България?", разби на пух и прах...