Всичко за Великденски Крос

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"Сървайвър" на босо по Камчия

"Сървайвър" на босо по Камчия

Клуб "Зелена стъпка" през май се стяга за първия полумаратон върху пясък Любители на градското бягане от цялата страна ще се съберат в Разград за вел...

08 април | 5:55
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