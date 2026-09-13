Дончев поиска регистър за собствеността на ВЕИ-тата
Вицепремиерът Томислав Дончев напълно подкрепя искането на работодателските организации да се изработи публичен регистър на собствеността на производи...
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Вицепремиерът Томислав Дончев напълно подкрепя искането на работодателските организации да се изработи публичен регистър на собствеността на производи...
Цената за достъп до мрежата, която ДКЕВР принуди да плащат зелените централи, е незаконна. Това окончателно потвърди Върховният административен съд....
София. Мощностите за производство на зелена енергия ще работят с ограничен капацитет на територията на Западна България, съобщиха от пресцентъра на...
Над 5 пъти за година се увеличило производството на фотоволтаици
София. От началото на тази година зелените централи са произвели около 50% повече ток спрямо същия период на 2012 г. Това стана ясно от презентацията...