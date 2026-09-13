Домино от хакерски атаки. Кои ведомства пострадаха
МОН, КЕВР и Агенцията за бежанците са били атакувани
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МОН, КЕВР и Агенцията за бежанците са били атакувани
Крайно време е в силовите ведомства да се случат реформите. Това каза Менда Стоянова, депутат от ГЕРБ и председател на Парламентарната комисия по бюдж...
Сайтовете на властта атакувани от компютри зомбита в чужбина по време на изборите На 25 октомври хакерите запушили информационния канал с DDoS, не ус...
Искри прехвърчаха между образователното министерство и Държавната агенция за бежанците заради осигуряването на училище за децата от Калище, които бяха...